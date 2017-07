Ile Maurice: Olivia - Agression et incendie sur fond de drogue

«J'ai cru que j'allais mourir», raconte Valéry Jude, 33 ans, qui se tord de douleur et marche avec peine.

Dans la nuit de mardi, la trentenaire et son époux Louis Michael Jude, 38 ans, ont été agressés à coups de gourdin et leur modeste maison à Olivia a ensuite été incendiée. Valéry Jude avance que l'auteur de ces actes serait un voisin. Ce dernier les accuse d'avoir volé de la drogue chez lui et de devoir de l'argent à un de ses proches.

«Tout le monde dormait lorsqu'on a entendu un grand bruit. Mon époux a ouvert la porte. L'individu s'est mis à le tabasser», relate Valéry Jude. «Li pé dir mo misié rann kass la apré li pé dir nou inn kokin so ladrog», confie Valéry Jude. Elle explique qu'elle est allée s'enquérir de la situation mais le suspect se serait aussi acharné sur elle. Valéry Jude raconte qu'elle a été rouée de coups. Son époux et elle ont cherché refuge chez un voisin en attendant l'arrivée de la police et du SAMU.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Flacq. En route pour l'hôpital, Valéry Jude devait recevoir un appel l'informant que sa maison a été incendiée. «J'ai vu des pompiers en route. Je ne savais pas que c'était chez moi qu'ils se rendaient», révèle Valéry Jude. Elle souligne qu'elle a tout perdu lors de cet incendie. Elle soupçonne leur agresseur d'avoir mis le feu chez elle. «Tout est parti en fumée. Il ne nous reste plus rien. Le peu de choses que j'avais et nos vêtements ont été brûlés.»

Menaces

La trentenaire a pu rentrer après des soins alors que son époux a été admis à l'hôpital. Valéry Jude a dû trouver refuge temporairement chez une amie avec ses deux enfants de neuf et 16 ans. Elle dit craindre pour sa sécurité. «L'individu a menacé de nous retrouver et d'en finir avec nous.» Louis Michael Jude a, lui, pu rentrer après trois jours d'hospitalisation.

Les éléments du Scene of Crime Office ont été mandés sur les lieux afin d'établir si l'incendie est d'origine criminelle. L'enquête se poursuit.