Et beaucoup de musiciens jamaïcains sont venus se produire dans le pays anglophone, comme s'en souvient Papa Jamz, en charge de la programmation de la radio Capital FM. « Ça a commencé à l'époque avec Jimmy Cliff. Ensuite, Ijahman (« aïejamane ») est venu, en 1989. Beaucoup d'artistes sont passés par ici. Donc la Gambie est une terre de reggae. On l'appelle « Jamaïque, Partie 2 », fait savoir l'animateur. »

Le chanteur, c'est Jacka Sambou, qui devient «Jahmichael » sur scène. Ce Gambien fan de Bob Marley a été très tôt attiré par la culture reggae. « Ce que je préfère, c'est le message qui est transmis : se battre pour défendre les plus pauvres. Promouvoir la justice pour tous, cela me parle directement. Aujourd'hui, la musique reggae retrouve ses racines. »

« On pense que le reggae prend toute sa place en Gambie, estime Bob Rennie. Et il faut que des musiciens viennent ici, pour que les Gambiens apprennent à bien jouer. Mais ça va être un super endroit pour la suite, il faut que des promoteurs de concerts viennent ici, et voient les groupes qui s'y trouvent, pour qu'ils puissent grandir et se développer. »

Dans les taxis, dans les bars, dans la rue, les rythmes reggaes résonnent un peu partout en ville. Et aujourd'hui, la musique s'échappe d'un studio de répétition du quartier de Latrikunda. Le Zengal Reggae Band est un groupe créé par Rennie Bailey, un Jamaïcain venu former des musiciens Gambiens.

Née dans les années 60, à Kingston, en Jamaïque, cette musique a vite conquis le reste du monde, grâce à la figure emblématique de Bob Marley. Et les paroles ont eu un écho particulier en Afrique, avec l'émergence d'artistes comme Lucky Dube en Afrique du Sud ou Alpha Blondy en Côte d'Ivoire. En Gambie, ce style de musique est aujourd'hui toujours très apprécié, à tel point que certains surnomment le pays la «petite Jamaïque». Et les liens musicaux entre les deux pays sont toujours très forts.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.