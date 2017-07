Centrafrique: Le difficile quotidien d'une déplacée de Bria

Le procureur et les juges de la Cour pénale spéciale créée en 2015 pour instruire et juger… Plus »

Ici, les conditions de vie sont difficiles. Pour ses six enfants, elle achète ce qu'elle peut pour les nourrir. Un peu de manioc, des herbes et des champignons ce jour-là. « Vivre ici c'est vraiment difficile, parce qu'on n'a rien. Parfois, on ne peut pas s'acheter à manger pendant deux jours parce qu'on n'a pas de travail. »

Célestine est prise de court et est obligée prendre la fuite. « J'ai vu la maison de mes voisins brûler alors qu'ils étaient encore à l'intérieur. Une fois arrivée sur le site, on m'a dit que ma maison avait été incendiée », se souvient-elle.

Célestine a le regard lourd en revenant chez elle pour la première fois depuis dix jours. Dans sa maison calcinée du quartier Mandé 3, à côté de l'aérodrome de Bria, elle constate les dégâts et récupère ce qui encore utilisable : « Sur le site je n'ai pas d'ustensiles de cuisine donc je récupère un vieux fût qui me permettra de continuer mes activités. »

