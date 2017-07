Congo-Kinshasa: Le 57e anniversaire de l'indépendance célébré sans festivités

L'attaque non revendiquée est attribuée cependant aux adeptes de la secte mystique politico-religieuse… Plus »

Le traditionnel défilé du 30 juin n'a pas eu lieu. Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer son annulation. Mais, pour l'adresse à la nation, le président de la République a fait diffuser un communiqué à la télévision officielle. L'état de santé de Joseph Kabila ne lui a pas permis d'adresser un message à ses concitoyens. Certaines sources évoquent une maladie qui s'est manifestée à l'issue de sa récente tournée dans l'espace kasaïen et le Haut-Katanga. Des cultes religieux et autres manifestations ont toutefois été organisés çà et là à travers le pays.

