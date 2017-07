Guinée Bissau: Les médias portugais interdits d'activité en Guinée-Bissau

Le très discret et brillant banquier sénégalais , Bilaly DIARRA monte en puissance. Il… Plus »

Le gouvernement bissau-guinéen reproche au gouvernement portugais un parti pris en faveur du camp adverse au président Jose Mario Vaz et un traitement non équilibré des informations concernant le gouvernement en place à Bissau.

Mais la question qui reste sur toutes les lèvres à Bissau est : pourquoi avoir attendu tout ce temps... Une chose est cependant claire : les relations entre Bissau et Lisbonne ne sont plus au beau fixe, surtout depuis le début de la crise politique en Guinée-Bissau.

Selon le ministre de la Communication de Guinée-Bissau, Victor Pereira, cela fait quatorze ans que cet accord est expiré et que de nombreuses correspondances adressées à son homologue portugais sont sans suite : « Le ministère de la Communication sociale guinéenne a fourni tous les efforts possibles pour assainir la situation. Malheureusement, tous nos efforts avaient eu comme réponse un silence préoccupant et injustifié de la part des Portugais. »

