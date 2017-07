Madagascar: Eau, Assainissement et Hygiène - Le guide « Tafa Skoto » en renfort à la lutte

L'accès à l'eau potable, à un environnement sain ainsi qu'à une bonne hygiène est un droit fondamental que de nombreux malgaches ne peuvent pas encore jouir.

Une situation qui n'est plus à démontrer et qui handicape le développement et l'épanouissement des populations victimes. C'est dans le but de remédier à ladite situation qu'a été initiée la collaboration entre Water'Aid et les cinq tendances scouts de Madagascar. L'aboutissement du guide « Tafa Skoto »apparait donc comme une manifestation de cette collaboration efficiente et fructueuse entre les deux parties. Ladite entente félicitée par Herivelo Rakotondrainibe, coordonnateur national de Diorano Wash selon lequel « (... ) ce manuel arrive à point nommé et c'est avec plaisir que nous mettons celui-ci à la disposition de tous les acteurs du secteur Wash pour leur usage et exploitation ».

Fonds. Partagé au sein du secteur Wash, le manuel « Tafa Skoto » ou Taridalana asa fanao andavanandro » regorge des connaissances et illustrations sur les pratiques saines en matière de conservation de la potabilité de l'eau, l'élimination de la défécation à l'air libre par l'utilisation systématique des latrines et les pratiques saines en hygiène. A cet effet, il intègre, de façon détaillée, les thématiques comme les quatre volets de l'hygiène à savoir : « l'hygiène des mains (et du corps), des aliments et de l'environnement. Il fait également état de la gestion de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles et les femmes.