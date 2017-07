Madagascar: Rugby / Silver Cup - Madagascar part avec un lourd handicap

La délégation des Makis quittera le sol malgache ce dimanche pour aller au Maroc où se tient la Silver Cup regroupant les pays de la 1B et dont l'objectif est de se hisser en 1A chez l'élite africaine.

Si le Maroc est le grand favori chez lui, le rugby malgache ne part pas avec la sérénité voulue minée par cette guerre intestine qui a fait des ravages avec le forfait de plusieurs cadres du groupe.

Avant ce départ pour le Maroc en effet, l'entraîneur Imboazafy Razily devra faire face à la défection de cinq titulaires notamment Julio, Rabe et Rija du 3FB mais aussi Toussait d'Iarivo Rugby Club et même Rija du FT Manjakaray, un club pourtant connu pour être un proche de la Fédération voire le plus précieux soutien au président Marcel Rakotomalala dans la campagne visant à destituer l'actuel président de la Ligue d'Analamanga.

Après la non qualification au Gold Cup réunissant la crème africaine en 1A notamment le Sénégal, le Kenya, le Zimbabwe et l'Ouganda, les Makis tenteront de monter à l'étage au-dessus mais au vu de la préparation et surtout après cette crise en interne, on a bien peur qu'ils se fassent massacrer par des Marocains soucieux de recoller les morceaux.

Une défaite au Maroc enfoncerait un peu plus la bande à Marcel Rakotomalala qui n'arrive plus à remplir sa mission en prenant une décision aussi ridicule que de porter à 20 le nombre des clubs participant au championnat d'Analamanga alors qu'un top 8 aurait été mieux pour rapprocher davantage les meilleures formations du moment et offrir ainsi une belle opportunité pour détecter des joueurs capables de former une relève digne de ce nom. C'est tout aussi simple que ce nivèlement par le bas qu'est en train de mettre en place Malagasy Rugby.