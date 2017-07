Madagascar: Programme économique - Bonnes perspectives à moyen terme, selon l'évaluation du FMI

Les perspectives économiques de Madagascar sont généralement favorables pour cette année 2017, selon le Fonds Monétaire International (FMI), dans le rapport d'évaluation du Programme économique appuyé par la FEC (Facilité Elargie de Crédit).

Ce rapport indique que Madagascar a réalisé de bonnes performances aux niveaux financier et économique, dans le cadre du Programme. D'après les indicateurs avancés, la croissance économique devrait s'accélérer progressivement, allant de 4,3% en 2017 à 5,9% en 2019. Selon le modèle adopté, la croissance est tirée par l'accroissement des investissements publics et privés, avec les réformes structurelles. Pour l'Etat, l'amélioration de la marge de manœuvre budgétaire, l'amélioration de la mobilisation des recettes et la hiérarchisation des dépenses demeurent des priorités absolues.

Imprévus. A noter que des besoins supplémentaires de dépenses sont survenus en 2017, à cause du cyclone et de la sécheresse (à hauteur de 50 millions USD) ; des transferts budgétaires additionnels pour la JIRAMA et de l'apurement des dettes d'Air Madagascar. Néanmoins, ces dépenses supplémentaires exceptionnelles ne devraient plus se présenter pour les années à venir d'après les explications. Pour la Jirama, le plan de redressement prévoit un zéro subvention en 2020.

En ce qui concerne Air Madagascar, il s'agit d'une opération ponctuelle de refinancement pour compenser les pertes du passé. Cette compagnie nationale a d'ailleurs un partenariat stratégique, qui sera signé dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, selon le Ministère des Finances et du Budget, l'Etat maintient toujours la priorisation des dépenses sociales et escompte une augmentation des aides budgétaires, notamment avec des dons et des emprunts concessionnels. Pour les recettes internes, le taux de pression fiscale prévue pour cette année est de 11,4%.