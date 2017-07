Madagascar: Evènement - « Tana in love » fait son grand retour !

Mahery, Luk et Tovo J'hay figurent parmi les artistes à l'affiche de ce « Tana in love » qui aura lieu au Palais des sports le 30 juillet prochain.

Même endroit, même concept mais pas exactement les mêmes artistes. Le 30 juillet, « Tana in love » marque son grand retour au Palais des sports avec des artistes ayant déjà été à l'affiche de l'évènement mais également de nouvelles têtes.

« Tana in love », c'est un peu « Les enfoirés » malgache. Beaucoup d'artistes venus de différents horizons musicaux qui, le temps d'une soirée, chantent tous en chœur et s'échangent volontiers leur rôle. Une Nanie qui joue les rockeuses, un Tovo J'hay qui se glisse dans la peau d'un chanteur à texte, une Bodo qui joue les jazzwoman... tout pour le plaisir du public. Un concept qui a plu et a eu beaucoup de succès. En 2008 cependant, tout s'arrête. La dernière édition eut effectivement lieu en 2007, sous le thème « aux couleurs des îles ». Cette année, au grand bonheur des inconditionnels, Tana in love revient donc avec le même concept. Il y aura des artistes qui comptent plusieurs années de carrière à leur actif, ceux qui sont connus dans le milieu du rock, jazz... Pour ce come-back, nous retrouverons de nombreux artistes. Bodo, Stéphanie, Elsie, Iary, Inah, Lilie, Mahery, Luk ,Tovo J'Hay, Princio, Goth, Poon, Bolo et Nanie sont pour le moment, ceux qui ont confirmé leur participation. Autrement dit, d'autres artistes pourront encore s'ajouter à la liste. L'organisation, comme les précédentes, est prise en charge par Mana event, sauf que cette année, il a décidé de collaborer avec

Ilomboasary Vision et Mi'Ritsoka. Effectivement, rien ne sera laissé au hasard, du répertoire aux sonos, en passant par les décors de scène et les tenues des artistes. Le 30 juillet au Palais de sports, les mélomanes vont donc pouvoir revivre l'ambiance du « Tana in love ». Avis aux amateurs !