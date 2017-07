Madagascar: Art de la décoration - Maxime Clouard donne une formation en patines de meubles

Instigateur du projet projet Vaza Art Décor, Maxime Clouard est installé à Madagascar depuis deux ans.

Il exerce cette profession de décorateur depuis 2008, essentiellement en France et en Belgique. Il aimerait cependant partager ses expériences et son grand savoir-faire avec tous ceux qui, comme lui, sont passionnés par le métier. Il donnera donc une formation de patines de meubles (classique et décorative) à Andrainarivo à proximité du ministère de la Décentralisation du 17 au 22 juillet et du 17 au 29 juillet. Selon les explications : « La patine décorative donne une nouvelle vie aux meubles et objets démodés ou abîmés. En formation, les stagiaires apprendront à réaliser différentes patines raffinées et personnelles, assorties ou non de motifs ornementaux peints d'inspiration classique ou contemporaine ».

Riche parcours. La passion de Maxime Clouard pour le travail des espaces muraux fait suite à une rencontre avec le célèbre décorateur Romane Efremove. Après une collaboration enrichissante, il a décidé de se lancer pleinement dans l'univers de la création décorative. D'abord autodidacte dans ce domaine, il a ensuite décidé d'approfondir ses connaissances et ses techniques en se formant à l'institut Van Der Kelen Logain de Bruxelles. En 2011, il suit une formation à l'institut Van Der Kelen Logain (école spécialisée dans la peinture décorative, imitation marbre, bois, patines) et se lance, par la suite, dans de nombreux travaux de décoration chez des particuliers et professionnel à Toulouse, Brest, Caen, Tours, Villandry, Nice, Bruxelles, Concarneau. Il y a deux ans, il a commencé à faire part de ses services aux professionnels malgaches, notamment à l'Hôtel Niaouly, Doca Club ou encore l'ISCAM.