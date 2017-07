Madagascar: Les enfants du levant - Un opéra pour enfants

C'est un projet de grande envergure qui s'inscrit dans la suite d'un premier pas, en 2012 pour la production de l'opéra Carmen de G Bizet par l'association Hetsika avec Laka Education Musicale.

Depuis, d'autres projets ont été mis en place, dont le spectacle Les enfants du levant, un opéra en un seul acte d'une durée d'une heure et demi, qui réunira plusieurs artistes multidisciplinaires malgaches : chanteurs, chœurs avec une vingtaine d'enfants, une dizaine de comédiens, et un orchestre de chambre composé de 12 musiciens. Le spectacle se tiendra à l'IFM le 7 juillet prochain à partir de 19h et le 8 juillet à partir de 15h30. Pour cet opéra, l'association Hetsika collabore avec la compagnie Miangaly, l'Aléa des Possibles, le Lycée Technique Professionnel du Génie Civil Mahamasina et Sosoa.

L'opéra Les enfants du Levant est une pièce d'Isabelle Aboulker et de Christian Eymery, sous la direction musicale de Herrick Rajaonah, mise en scène par François Bagur et Christiane Ramanantsoa. Hervé Mazelin signe la scénographie et les lumières et les costumes ont été créés par Sosoa.