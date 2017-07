Le centre de santé Annette Mbaye d'Erneville a été inauguré hier, vendredi 30 juin, à Ouakam par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

La population d'Ouakam dispose d'un joyau comprenant une maternité, un service pédiatrie et une école d'application pour sage femme de 1er choix, construit sur une superficie de 800 mètres-carrés pour un cout de 420 millions F Cfa. Ce complexe médical baptisé Annette Mbaye d'Erneville est composé de 2 niveaux.

Les travaux lancés depuis le jeudi 5 novembre 2015 par la Première dame, Marième Faye Sall, le centre de santé Annette Mbaye d'Erneville d'Ouakam a été inauguré hier, vendredi 30 juin par le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Selon la marraine de ce centre de santé, ce bijou fait l'honneur de toutes les femmes de la ville d'Ouakam. «Cette maternité porte mon nom, mais sachez que c'est pour vous les femmes de la ville d'Ouakam», a déclaré Annette Mbaye d'Erneville avec un grand sourire aux lèvres. Elle continue en remerciant toutes les autorités françaises ainsi que sénégalaises pour ce travail solidaire qu'ils ont dédié à la population ouakamoise.

Quant au Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, il a insisté sur le renforcement du secteur de la santé avec les capacités physiques et mentales des sénégalais pour leurs permettre de mieux contribuer au développement de notre pays. «Notre maternité-pédiatrie et école de formation porte le nom de tata Annette. Cette importante infrastructure sanitaire est donc équipée par les éléments français au Sénégal et leurs partenaires. Elle est aujourd'hui un maillon dans la longue chaine d'infrastructures que nous sommes entrain de bâtir partout au Sénégal». Il continue en relevant que cette belle innovation ne s'arrêtera pas à Ouakam seulement. En atteste le «lancement de quatre hôpitaux de référence à Touba, à Kédougou, à Kaffrine et à Sedhiou pour une enveloppe globale de plusieurs dizaines de milliards», déclare le Premier ministre.

Selon Pape Doudou Thiam, président du Comité de santé, l'accouchement dans cette maternité sera gratuit pour toutes les femmes, avec l'avis du maire et des partenaires. Ainsi, il affirme que le lieu sera maintenu toujours propre par les éléments de la mairie. «L'accouchement est fixé à Zéro franc pour toutes les femmes qui accoucheront dans cette maternité», lance-t-il lors de la cérémonie d'inauguration.

Du coté de l'ambassade de France au Sénégal, Christophe Bigot salue le geste noble de l'Armée française, avec les partenaires publics ou privés du Sénégal comme de la France qui sont à l'origine de ce travail immense. Pour lui, il faut penser aux personnels qui animeront ce centre de santé, non sans inviter ces derniers à être plus solidaire, pour le bon fonctionnement de ce bijou. Aussi a-t-il magnifié le combat exemplaire de la marraine de ce centre de santé, Annette Mbaye. «Je suis très heureux que cette maternité puisse porter son nom car elle est une femme exemplaire», dit-il.