Sénégal: Basket Finales Coupe du maire ASVD -Jjaraaf (d) et Asfa - Douanes (h) au menu

Le stadium Marius Ndiaye fait place ce samedi 1er juillet, à l'une des populaires finales de la saison. Il s'agit de la Coupe du maire de Dakar 2016-2017 qui se joue sur les deux tableaux.

Chez les dames l'AS Ville de Dakar, en quête de son premier trophée dans cette compétition, fera face à l'équipe du Jaraaf. Des «Vert et Blanc» qui ont certes déjà inscrit leur nom au palmarès mais qui entendent donner des couleurs à leur saison. En lever de rideau, c'est un duel de frères d'armes qui sera au menu de la 32ème édition avec le choc qui oppose l'As Douanes à l'Asfa.

LES «VERT ET BLANC» DEFIENT LES FILLES DE LA MUNICIPALITE

La 16ème édition de la Coupe du maire dame opposera ce samedi 1er juillet, au stade Marius Ndiaye, l'As ville de Dakar au Jaraaf. Après avoir enlevé haut la main la Coupe du Sénégal, le premier trophée majeur de son histoire, les filles de la municipalité ont ouvert cette saison la voie au grand chelem. Et elles ont déjà mis un pas vers cet objectif en se qualifiant sur toutes les finales.

En remportant la finale, Fatou Kiné Kane et ses coéquipières seront seulement la 3ème équipe à inscrire son nom au palmarés. Ce, après le Dakar université club qui a quasiment vampirisé cette compétition en s'offrant 14 des quinze derniéres éditions.

Le Jaraaf est la deuxiéme équipe victorieuse après son seul et unique succés en 2010. Pour avoir réussi à écarter le Jaraaf aussi bien en demi-finale du play-off et en Coupe du Sénégal, l'As ville de Dakar remporte encore largement la faveur des pronostics. Malgré tout, la rencontre s'annonce âpre et les «Vert et Blanc» auront à cœur de se venger et ensuite donner des couleurs à leur saison. Une saison où elles se sont fixées comme objectif de remporter au moins une coupe.

DOUANES-ASFA : LE DUEL DE FRERES D'ARMES

En lever de rideau de la finale dame, la Coupe du maire messieurs va vivre sa 33ème édition. La finale opposera les Militaires de l'Asfa à l'As Douanes. Une compétition qui passe comme la chasse-gardée des Gabelous qui l'ont déjà remporté à dix reprises. Leur dernier trophée ne remonte qu'à la saison écoulée où ils étaient parvenus à surclasser l'Us Ouakam.

Ce samedi, après le départ du virevoltant Birahim Gaye, l'équipe n'a pas faibli pas et semble être armée pour s'emparer des trophées majeurs de cette saison. Pour mettre au pas les militaires et conserver le trophée, l'entraîneur Mamadou Guèye Pa Bi reposera sur le tonique meneur, Louis Adams et autre Alkaly. Moins dominateurs sur la présente saison, les militaires de l'Asfa ne seront pas moins désarmés. Et pour forcer le barrage douanier, le duo de feu composé Abdoulaye Hyacinthe Diop et le pivot Abdoulaye Koulibaly, doit sortir le grand jeu. Jusqu'ici les militaires ont remporté que deux fois la coupe du maire (1992-1993).