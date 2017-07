Sénégal: Exposition de Ousmane Ndiaye Dago - Ces femmes-muses

Ce sont surtout des femmes, le littoral, la rue, photographiés par l'artiste Ousmane Ndiaye Dago, qui animent le décor de la Galerie nationale d'art de Dakar. Avec des formes, des couleurs et de l'émotion, l'exposition n'est autre que le fruit de « l'expérience » de l'artiste.

Avant-hier, jeudi 29 juin, au cours du vernissage où plusieurs hommes de culture se sont retrouvés, Ousmane Ndiaye Dago a fait savoir qu'il a simplement « voulu montrer » son art. L'homme est à la fois artiste peintre et photographe. Ces arts graphiques et ces reflets « d'expressions et d'expérience » révèlent en quelque sorte l'environnement de l'artiste. «Je travaille en fonction de mon environnement», dit-il, mais en laissant entendre que le plus important de l'exposition, c'est « l'aspect technique que j'ai appris, c'est des normes».

Pour sa part, le directeur de la Cinématographie, Hugues Diaz, qui représentait le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a salué le « talent multidimensionnel» de l'artiste. Pour lui, Ousmane Ndiaye Dago a montré les « différentes facettes de la création artistique ». Au cours du vernissage, l'artiste lui-même et le peintre Kalidou Kassé ont reproduit en direct les images exposées. Ousmane Ndiaye Dago, qui est photographe, déplore surtout le « manque » d'écoles de formation dans le domaine, dans notre pays. « On est au 21ème siècle, il n'y a même pas d'écoles pour la photographie, tout le monde devient photographe, tout le monde est artiste », a-t-il regretté.

Et d'ajouter, « moi, j'ai fait des études en Belgique, j'ai des diplômes, je pense qu'il faut des écoles dans ce domaine-là sur le plan graphique et sur le plan photographique. J'ai voulu montrer le coté professionnel dans l'art.» L'exposition, qui a pour commissaire le critique d'art Babacar Mbaye Diop, avec le médiateur culturel Idrissa Diallo à la scénographie, s'est ouverte le 28 juin dernier, et est à voir jusqu'au 12 juillet prochain.