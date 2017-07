Sénégal: Kaolack/Distribution des semences et intrants - L'UNPS à moitié «satisfaite»

Parlant du matériel agricole et ses modes de distribution en campagne, l'organisation des producteurs de semences a aussi estimé qu'en dehors du petit matériel (houe-Sine, houe-occidental, houe-havara et semoirs), le matériel lourd à l'image des tracteurs et autres engins ne sont pas encore à la portée des paysans. Du constat de l'Unps, il faut adopter un autre système d'acquisition moins cher malgré la subvention. Si pour le petit matériel, le versement demandé varie entre 60 et 80.000 F CFA, les producteurs de semences souhaitent la réduction des 1.000.000 et 1.500.000 F Cfa, d'apport pour disposer d'un tracteur.

L'union nationale des producteurs semenciers (Unps) qui tenait sa dernière rencontre d'évaluation à propos de la campagne de distribution des semences et intrants agricoles n'a pas totalement apprécié le déroulement de cette dernière. Les camarades du président Saliou Ndiaye estiment en effet que même si la distribution de ces produits agricoles s'est opérée avec sagesse et que les commissions qui en tiennent la charge l'ont observé avec clairvoyance, les quantités de semences mise en leur disposition restent encore faibles par rapport à la demande.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.