Sénégal: Pénuries d'eau à Dakar - SOS consommateurs tacle la SDE et l'Etat

La pénurie d'eau que vivent certains quartiers de Dakar et sa banlieue «est une faute inexcusable qui doit entrainer une remise en cause du contrat d'affermage liant le Sénégal à la SDE». C'est en substance ce que l'on peut retenir d'un communiqué de SOS Consommateurs, signé son président Me Massokhna Kane, sur les coupures d'eau à Dakar.

«C'est une faute inexcusable qui doit entrainer une remise en cause du contrat d'affermage liant le Sénégal à la SDE qui devrait bénéficier de l'expertise et des capacités techniques du Groupe Bouygues dont elle est une filiale. L'Etat doit s'assurer du respect des obligations contractuelles en matière d'investissements pour un secteur aussi stratégique que l'alimentation des populations en eau potable». C'est SOS Consommateurs qui réagit ainsi par rapport aux coupures d'eau dans certains quartiers de Dakar.

Dans un communiqué signé son président, Me Massokhna Kane, et intitulé «Il faut mettre un terme aux pénuries d'eau !», les consommateurs soutiennent que «le Sénégal ne peut pas avoir investi plus de mille (1000) milliards de francs CFA depuis 1995 dans le Projet Sectoriel Eau (PSE), le Projet Eau à Long Terme (PELT), le Programme d'Eau Potable et d'assainissement du Millénaire (PEPAM) et qu'il y ait des pénuries d'eau récurrentes et chroniques. Où sont passées les milliards investis et provenant des impôts des populations, victimes de ces privations ?»

Aussi SOS Consommateurs demande-t-il à l'État du Sénégal, d'effectuer un audit et une revue du contrat d'affermage signé avec la SDE et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un approvisionnement correct en eau dans les plus brefs délais, face à la recrudescence des pénuries récurrentes. Car, malgré les plaintes et autres récriminations des populations, la SDE semble incapable de fournir un service de qualité aux usagers, privés de cette denrée précieuse qui est source de vie. C'est encore une épreuve et des désagréments de toutes natures qu'elle inflige aux populations, note la même source.