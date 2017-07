Afrique de l'Ouest: Situation sécuritaire au Sahel - Macky tisse langue avec Macron à la veille du G5

Pour rappel, le sommet du G 5 Sahel doit réunir à Bamako, dimanche 2 juillet, les chefs d'Etat des pays membres (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) et le nouveau président français, Emmanuel Macron. Principal enjeu de ce sommet : la mise sur pied d'une force conjointe anti-terroriste. L'idée de cette force anti-terroriste, composée de troupes des cinq pays membres avait été annoncée une première fois le 20 novembre 2015, lors d'une rencontre des chefs d'État de l'organisation sahélienne à N'Djamena.

D'après toujours « dépêche » de « l'Elysée », « Cet entretien a prolongé les échanges intervenus lors de la visite du chef de l'Etat sénégalais à l'Elysée le 12 juin dernier et celle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian à Dakar, le 15 juin dernier ».

Les deux chefs d'Etat ont abordé notamment « la situation sécuritaire au Sahel dans le cadre de la concertation permanente sur les enjeux régionaux et internationaux entre la France et le Sénégal, contributeur important de la Minusma et membre du Conseil de sécurité des Nations unies ».

