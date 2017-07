Sénégal: modification de l'article l 78 du code electoral - la proposition de la cena passe difficilement

Face à la pléthore de listes en compétition pour les législatives, les électeurs sénégalais auront la possibilité de prendre au moins 5 bulletins avant de procéder à leur choix au niveau des isoloirs. C'est du moins le consensus qui ressort de la réunion initiée par la Commission nationale électorale autonome (Cena) avec les représentants des listes hier, vendredi 30 juin. De l'avis du président de la Cena, Doudou Ndir, après un débat riche et fructueux, la majorité des acteurs politiques s'est prononcée favorablement à la proposition de son organe.

Si les autorités politiques suivent les conclusions issues de la réunion tenue hier, vendredi 30 juin, entre les représentants des listes en lice pour les législatives prochaines et les membres de la Commission nationale électorale autonome (Cena), l'article L.78 du Code électoral sera modifié. Donc, les électeurs ne seront plus obligés de prendre une enveloppe et l'ensemble des bulletins de vote mis à leur disposition avant de passer à l'isoloir, tel que stipulé dans ledit article.

Au sortir de la rencontre qui a duré de 10h30 à 17h30 avec une pause d'environ 1h de temps, le président de la Cena, Doudou Ndir, s'est félicité du «large consensus» qui s'est dégagé de la réunion après «un débat riche et fructueux». De l'avis de M. Ndir, les acteurs politiques étaient invités à réfléchir sur la proposition faite par ses services, notamment celle qui consistait à permettre à l'électeur de «choisir au moins 5 bulletins de vote». Estimant que ce chiffre 5 n'était pas fétiche, il a fait savoir que d'autres propositions ont été faites, augmentant ainsi le nombre de bulletins de vote à prendre jusqu'à 10.

Après un tour de table, avec au total 44 représentants de listes de coalitions et de candidats indépendants de la Société civile, «la majorité s'est prononcée favorablement pour la proposition de la Cena». Donc, sur cette base, le président de la Cena pense qu'il convient de remettre les conclusions à qui de droit, notamment aux autorités politiques en charge de donner une destination aux dites conclusions.

Toutefois, il a tenu à préciser que la décision n'est pas celle de la Cena, mais plutôt celle des acteurs politiques dans leur «large majorité» qui ont pris la résolution de s'aligner à la proposition de la Cena. Sur le but visé par ses services en faisant une telle proposition, Doudou Ndir explique que face à la multitude des listes, le respect scrupuleux de la loi avait pour conséquence de «retarder le processus du vote». Donc, pour lui, obliger l'électeur à prendre l'ensemble des bulletins «serait une perte de temps et prolongerait le scrutin».

Suite à une remontée des difficultés que rencontrent les Comissions électorales départementales autonomes (Ceda), notamment le problème de l'opération de vote, la Cena a décidé, comme le permet la loi, de convoquer les acteurs politiques afin de privilégier la concertation pour arriver à un consensus, indique-t-il.

LES ACTEURS POLITIQUES DIVISES

A noter qu'auparavant les cœurs se sont quelque peu chauffés dans la salle. En effet, la proposition faite par le président de la Cena, notamment de permettre à l'électeur de prendre entre 3 et 5 bulletins, avant d'aller faire son choix dans l'isoloir, n'a pas trouvé l'assentiment de tous les acteurs, surtout ceux de l'opposition dite «significative». Au delà du représentant de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts), Déthié Fall, qui a tout bonnement boudé la rencontre, d'autres représentants de listes de l'opposition ont opposé leur niet catégorique à ladite proposition. C'est le cas du député Me El Hadj Diouf, tête de liste de la coalition Leeral, qui reste catégorique sur la nécessité de maintenir la loi telle qu'elle est. Pour lui, la majorité des intervenants, 21 sur 44, ont «rejeté la proposition faite par la Cena». Donc, il a estimé qu'il y a eu un «putsch» et non un consensus devant permettre de retoucher le Code électoral à moins de 6 mois des élections, comme le stipule le protocole de la Cedeao. L'avocat député a été suivi dans cette logique par le représentant de la liste Joyanti de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui est aussi pour le maintien de la loi. La directrice de campagne de liste Neneen, Ndella Madior Diouf, entre autres, fait aussi partie de ceux qui ont rejeté la proposition de la Cena.

De l'autre côté, on retrouve ceux qui sont pour la modification de la loi pour faciliter le vote des citoyens. Parmi ceux-là, il faut compter la liste Mbollo Wade, représentée par sa tête de liste nationale Farba Senghor. Pour lui, il faut procéder à la retouche de l'article L.78 pour faciliter le vote et ainsi avoir un taux assez élevé de participants. Il est emboîté par le représentant de la liste Mouvement pour la renaissance (M2r). Pour Ababacar Sadikh Ndoye, la majorité a accepté la proposition de modification de la loi, notamment 21 participants pour, 13 ont fait d'autres propositions de modification, contre seulement 11 qui sont pour le statu quo. Comme propositions faites, il a indiqué qu'il s'agissait pour les uns de numéroter les listes et que les représentants de ladite liste informent leurs militants du numéro qui leur a été donné. L'autre proposition consistait à mettre l'ensemble des bulletins dans un grand isoloir pour que le choix de l'électeur s'y opère. Enfin, il a été proposé l'augmentation du nombre de bulletins à prendre, environ 10. Au final, la majorité a retenu la proposition de Doudou Ndir et son équipe.