Sénégal: Trésor public-dysfonctionnements - Le SUTT met la pression sur la tutelle

Des mesures idoines doivent être prises le plus rapidement possible pour éviter que les dysfonctionnements assimilables à de lourdes conséquences n'entravent l'exécution des tâches dévolues aux agents du Trésor.

C'est ce qu'a déclaré Madiakhaté Niang, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du trésor (Sutt). C'était hier, jeudi, à Dakar, lors d'un point de presse.

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (Sutt) entend hausser le ton si la tutelle ne diligente pas le traitement de leurs points de revendication. En point de presse hier, jeudi 29 juin, à Dakar, ledit syndicat a invité les autorités «à prendre des mesures garantissant la sécurité nécessaire dans les services du trésor à l'échelle nationale et le relèvement de l'indemnité versée aux caissiers», a laissé entendre son secrétaire général, Madiakhaté Niang.

Les agents du ministère de l'Economie réclament également la livraison des services du trésor en chantier depuis plusieurs années et la rénovation de ceux en état de délabrement, entre autres. Madiakhaté Niang, secrétaire général dudit syndicat a aussi réclamé le respect des engagements du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, pris dans le cadre du contrat de performance, et la mise à disposition des crédits budgétaires. Il a aussi déploré les cumuls de postes au sein de l'administration pour donner plus de chance aux jeunes en quête d'emploi. «L'Etat doit mettre fin aux cumuls de postes que rien ne justifie et procéder à la nomination des postes vacants par des collègues partis à la retraite ou alors détachés», a-t-il lancé.

Pour lui, les autorités doivent revoir le système d'affectation d'agents à la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt) ainsi que le recrutement dans la fonction publique des agents journaliers et contractuels. «Le trésor est une administration transversale qui ne peut seulement compter sur les corps dédiés. Il est ainsi normal de retrouver, en dehors des inspecteurs, des contrôleurs du trésor et des agents de recouvrement, d'autres catégories d'agents», fait-il remarquer. Toutefois, de préconiser: «les affectations doivent se faire selon les besoins du trésor, selon le niveau académique et selon les objectifs, permettant aux recrues de s'adapter rapidement et d'être d'un rapport qualitatif au trésor. Les affectations intempestives qui sont en train de prendre de l'ampleur dégradent les conditions de travail et les équilibres sociaux qui ont cours à la Dgcpt. Une situation que le syndicat juge inacceptable», fulmine-t-il.

Il ajoute: «Nous sommes prêts à coopérer dans un dialogue franc et sincère, faute de quoi nous dérouleront d'autres plans d'actions qui peuvent être lourds de conséquent pour l'administration publique», fait-t-il savoir.