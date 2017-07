Etablir des règles de comportement afin que les acteurs de la justice soient exempts de tous reproches, notamment des faits de corruption, est une nécessité. Et, selon le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui s'exprimait hier, vendredi 30 juin, à la rencontre de partage du Manuel de déontologie du magistrat, «la justice doit être au-dessus de tous soupçons de corruption parce que le phénomène (la corruption) est ravageur dans une société, mais ses effets sont beaucoup plus désastreux dans le cadre de la justice». Pour le Garde des sceaux, «il faut avoir des magistrats éthiquement et moralement forts pour rendre la justice, en respectant les règles d'éthiques et de déontologie ».

