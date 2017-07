Si c'est un problème de déplacement, il n'y a pas péril, même si les déplacements sont réduits, les copies seront payées comme d'habitude et puis nous n'avons fait que nous conformer à ce qui se passe ailleurs», a souligné l'IA de Ziguinchor qui s'explique difficilement une telle attitude des syndicalistes car, selon lui, :«poser ce problème de correction c'est même manquer un peu de respect aux enseignants, parce que quand on corrige on met de côté toute idée de favoritisme.» Mais les enseignants déterminés à s'opposer à cette décision comptent organiser un rassemblement devant l'Inspection d'Académie les prochains jours, et le syndicalistes de lâcher : «nous voulons que les enseignants se déplacent dans la région, c'est un examen national. Nous nous y opposons jusqu'à la dernière énergie. Le premier acte est une sensibilisation, la prochaine sera le boycott. Il faut que l'inspecteur d'Académie reprenne les choses en main», pestent-ils

Une position des enseignants complètement balayée par le patron de l'école à Ziguinchor, l'Inspecteur d'Académie Ismaïla Diouf qui est d'avis que les I.E.F ont toujours participé à l'organisation de cet examen avant d'ajouter : «cette année elles sont devenues parties prenantes dans l'organisation à l'image de ce qui se passe ailleurs.» Et de préciser : «il n'y a rien de nouveau seulement il se trouve qu'à Ziguinchor sur les 31 jury les 26 sont logés dans la commune. Et les enseignants qui viennent de Bignona pour corriger ; qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'habitent pas à Ziguinchor ?

L'organisation de l'examen du BFEM léguée cette année aux différentes Inspections de l'Education et de la Formation(I.EF) de la région, soulève l'ire des enseignants de Ziguinchor qui brandissent l'arme de la menace de boycott de cet examen. Ils l'ont fait savoir hier, après une rencontre au cours de laquelle, les enseignants ont marqué leur désapprobation face à cette décision de laisser la responsabilité de l'organisation de cet examen aux différentes I.EF. Aliou Baldé, le porte-parole du Grand Cadre de l'intersyndicale des enseignants section Ziguinchor, est catégorique : «Nous n'acceptons pas cette forme d'organisation. Car il y va de la crédibilité même de cet examen. Des enseignants d'une école de la commune peuvent se retrouver non loin de chez eux pour corriger leurs propres élèves. Un principal de CEM peut se retrouver dans son propre quartier comme président de jury ; autant de faits qui ne plaident pas pour une sécurité de nos collègues ... au vue de l'étroitesse du département ; car tout le monde se connait ici», a laissé entendre le syndicaliste qui estime qu'il faut laisser l'Inspection d'Académie organiser cet examen.

Quand les enseignants de Ziguinchor menacent de boycotter l'examen du Bfem parce que l'organisation est laissée cette année sous la responsabilité des Inspection de l'Education et de la Formation I.E.F. Le patron de l'école Ziguinchor, l'Inspecteur d'Académie Ismaila Diouf recadre ces derniers et estime que l'académie n'a fait que se conformer à ce qui se passe ailleurs.

