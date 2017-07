Sénégal: Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal - 56,3 % de la population en age de travailler participe au marché du travail

Durant le premier trimestre 2017, plus de la moitié (56,3 %) de la population en âge de travailler (15 ans ou plus) a participé au marché du travail. En milieu urbain, ce taux d'activités des 15 ans ou plus a été de 55,4 %, contre 57,4 % en milieu rural.

En revanche, il a varié sensiblement selon le sexe : alors que 64,4 % des hommes âgées de 15 ans ou plus ont été sur le marché du travail, elles n'ont été que 49,6 % chez les femmes en âge de travailler. C'est ce qui ressort du rapport de l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal rendu public hier, vendredi 30 juin par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon l'enquête plus du tiers (35,6%) de la population de 15 ans ou plus détenait un emploi. Le taux d'emploi varie selon le milieu de résidence. Il est plus élevé en milieu urbain où 39,6 % de la population en âge de travailler étaient en emploi contre 30,8 % en milieu rural. Des variations plus importantes encore, sont observées entre les hommes et les femmes.

Pour les premiers, le taux d'emploi était de 48,3 % pendant le premier trimestre de 2017 contre 25,3 % seulement pour les seconds. Suivant toujours le rapport, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 22,7% au premier trimestre 2017. Le chômage est plus accentué en milieu rural où 27,7% de la population active sont au chômage contre 18,5% en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (32,9%) que les hommes (13,2%).