Sénégal: concertations initiees par la cena pour modifier l'article l78 du code electoral - mankoo taxawu senegaal boude et parle de « mascarade »

Sur la proposition faite par Doudou Ndir et compagnie, le poulain d'Idrissa Seck, Président du parti Rewmi, est resté catégorique sur la position du Mts. Selon lui, en permettant à l'électeur de choisir entre 3 à 5 listes sur 47 listes, cela violerait le secret du vote. Il pense, en fait, qu'en procédant de la sorte, on protège en réalité «le secret de celui pour qui tu as voté, mais on ne protège pas le secret de ceux pour qui tu n'as pas voté». Pour lui, cela pose un problème du point de vue de l'esprit du secret du vote. Donc, en termes clairs, Mankoo Taxawu Senegaal qui regroupe les partis comme le Rewmi d'Idrissa Seck, Alternative 2017 composée des souteneurs de Khalifa Sall, le Grand parti (Gp) de Malick Gakou, etc, est pour le maintien du Code électoral tel qu'il est, donc le statu quo.

A sa sortie de la salle, le Vice-président du parti Rewmi a parlé de «mascarade» du pouvoir en place. Tout d'abord, il a regretté «cet amateurisme, cette cécité intellectuelle et ce manque de professionnalisme qui nous ont conduit à cette situation». Pour lui, le chef de l'Etat ne cesse de décevoir. Estimant qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'à 30 jours des élections législatives, la loi électorale soit modifiée en son article L.78, il a fait savoir que Mankoo Taxawu Senegaal est «contre cette mascarade». Par conséquent, il a rejeté la faute sur le régime du président Macky Sall, l'accusant d'avoir parrainé des listes. Cela, non sans estimer que c'est au camp du pouvoir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le vote se passe dans la transparence.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.