Nigeria: L'ONU s'inquiète des rapatriements forcés de réfugiés vers le Nigeria

« C'est une inquiétude non fondée, assure ce dernier, une accusation sans fondement dont l'objet est de jeter le discrédit et le déshonneur sur le gouvernement, mais également le sacrifice consenti par le peuple camerounais qui accueille. Il n'y a jamais eu de rapatriements forcés. »

Lorsque les réfugiés sont arrivés, il n'y avait plus de nourriture à Banki, précise également Antonio Canhandula. Et pour les aider, il a fallu s'approvisionner depuis Maïduguri. « Cela demande 17 heures de route. Donc ces afflux de réfugiés ont créé une nouvelle crise, dans la crise humanitaire que nous connaissons. On a emmené des réfugiés dans une situation pire que celle qu'ils connaissaient dans les camps au Cameroun car à Banki, aucun service de base n'est assuré. »

Pour Antonio Canhandula, le représentant du HCR au Nigeria, ces retours aggravent une situation humanitaire déjà précaire. « Les autorités [camerounaises] ont envoyé des camions pour expulser les réfugiés qui ont eu le temps de prendre quelques affaires seulement, explique-t-il. Mais ces réfugiés se sont retrouvés dans une petite ville où il y a déjà un manque cruel d'abris. En un mois, près de 13 000 déplacés se sont installés à Banki [ville frontalière avec le Cameroun], or il est bien difficile d'assurer un toit pour autant de monde. Cela prend du temps. Et plusieurs réfugiés ont dormi dehors pendant plusieurs jours avant que nous ayons pu les aider. »

