Congo-Brazzaville: Basketball - Le président de la Fédération rassurent les professionnels

En rappel, tous les basketteurs professionnels reçus par le président de la Fecoket ont commencé leur carrière ici à Brazzaville. Leur talent, révélé au grand jour à travers les compétitions dans le pays, les a propulsés au haut niveau. Viny Okouo évolue en Espagne avec pour club Unicaja, Cédric Béléméné est en division 1 aux Etats-Unis avec Miami Dade University et Romaric Béléméné est également en Espagne au club Unicaja mais il est prêté à Manresa en division première également. Ils ont encouragé la Fecoket et la ligue de Brazzaville pour le travail qui se fait afin de développer le basketball congolais qui a des grands défis à relever.

En réponse, le président de la Fecoket a expliqué que le basket congolais n'est pas mort pour autant. « Nous vous délivrons ici un message d'espoir. La Fédération va s'employer à emmener ce potentiel au plus haut niveau. Des compétitions seront permanemment organisées, des clinics également », a-t-il indiqué. Bruno Jean Richard Itoua a par ailleurs souligné que la Fecoket créera des conditions de suivi des basketteurs congolais évoluant à l'étranger dont le nombre s'accroit jour après jour pour qu'aucun talent ne soit oublié ou mis au bord de la route. « La Nation est toujours reconnaissante de ses fils dont elle est toujours fière », a fait savoir le président de la Fecoket. Pour sa part le secrétaire général du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), Jean Paul Ngaloua, a également rassuré que la Cnosc a déjà pris langue avec l'Union des confédérations. Il n'y a pas à se décourager.

