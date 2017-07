Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie - 3 bâtiments du village encore en travaux

Dire les conducteurs serait exagéré. Tous ceux qui conduisent leurs voitures sont des conducteurs. Or, je… Plus »

Tout en remerciant le chef de l'Etat, les ministères engagés dans ces jeux, le Gouverneur - ministre et l'entreprise en charge de la construction du village de la Francophonie, Daniel Kablan Duncan a exigé de toutes les parties prenantes à l'organisation des jeux d'offrir une compétition de qualité. »Nous devons tout faire pour que ces jeux soient une réussite totale » a engagé le Vice-président de la République. Une autre et dernière visite est prévue avant celle du Chef de l'État.

Du côté du village de la Francophonie, trois bâtiments sur les 33 à poser sont encore en travaux. Des explications qui ont conduit le Vice-président de la République d'indiquer que le taux d'achèvement des travaux se situe entre 95 et 100%. »Le taux achèvement est entre 95 et 100%. Il y a des endroits où nous sommes à 100 %. S'il est nécessaire nous ferons une dernière visite pour s'assurer que tout est OK », a soutenu le numéro 2 de l'exécutif de l'Etat de Côte d'Ivoire. Toutefois il a donné l'assurance que les choses seront prêtes dans le temps (NDLR avant le coup d'envoi des Jeux). »De ce que j'ai vu, les choses seront prêtes à temps. C'est ce qui m'a été confirmé", s'est voulu rassurant l'ancien Premier Ministre.

Pour cette énième visite des sites, SEM Daniel Kablan Duncan a été regardant sur les moindres détails, posant des questions aux responsables du BNETD en charge de la réhabilitation et de la construction des infrastructures dédiées aux Jeux de la Francophonie. La Bibliothèque nationale, le Musée national, le stade Félix Houphouët-Boigny, le Canal aux bois, le Parc des Sports sont les sites dont le taux d'achèvement est de 100%. Le Stade Robert Champroux de Marcory et le village de la Francophonie à l'Injs connaissent un taux d'accomplissement de l'ordre de 95%. Au stade Robert Champroux les travaux relatifs à la piste d'athlétisme restent à faire. Ainsi que, de l'installation du tableau d'affichage.

