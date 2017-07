Lors de la dernière édition, les Fatickois avaient réussi à conforter leur forte domination en survolant la compétition et en battant à domicile l'équipe de Kaffrine (4-1). Pour les compétitions individuelles par catégories de poids, les débats s'annoncent cependant assez ouvertes (66, 76, 86, 100 et 120 kg). Il le sera davantage dans cette derniére catégorie qui enregistre cette année l'absence de l'intouchable dakarois «Reug Reug». Il faut rappeler que c'est le règlement de la Cédeao qui sera appliqué. Un règlement qui se singularise par l'interdiction du saisi du pagne de l'adversaire.

Les lutteurs du Sénégal vont rivaliser d'ardeur et de technique à l'occasion du drapeau du chef de l'Etat prévu ce samedi 1er et demain dimanche 2 juillet à Tambacounda.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.