Tunisie: Signature de quatre accords de coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a réaffirmé à Yaoundé le souci de la Tunisie d'impulser sa coopération avec le Cameroun et de mettre les relations économiques et commerciales entre les deux pays en phase avec le niveau de leurs relations politiques.

Reçu jeudi dernier, par le Premier ministre camerounais, Philémon Yang, dans le cadre de sa visite les 28 et 29 juin en cours à Yaoundé, à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires tunisiens, Jhinaoui a réitéré la disposition de la Tunisie à mettre son expertise en matière d'infrastructure et d'industrie de transformation à la disposition du Cameroun.

Pour le chef du gouvernement camerounais, les travaux de la haute commission mixte tenue en mars 2016 à Tunis et les travaux de suivi qui se sont ouverts mercredi dernier à Yaoundé en présence de Khemaies Jhinaoui constituent deux étapes importantes du processus de coopération et de partenariat.

Ce partenariat, a-t-il soutenu, devrait se consolider davantage grâce à la décision attendue des autorités tunisiennes de lancer une ligne aérienne directe reliant les deux pays. Selon le même communiqué, les deux parties ont, lors de l'entrevue, souligné l'importance de développer, à l'avenir, la coopération dans les secteurs de la santé et des technologies de la communication, outre l'enseignement supérieur, en permettant à un plus grand nombre d'étudiants camerounais de suivre un cursus universitaire en Tunisie.

Ils se sont, par ailleurs, concertés sur certaines questions d'ordre régional et international d'intérêt commun. Les travaux de suivi de la dixième session de la commission mixte tuniso-camerounaise tenue à Tunis en mars 2016 ont été sanctionnés par la signature de 4 accords de coopération dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la santé productive, de la planification familiale, du développement technologique et industriel, de la culture et des arts.

Selon un communiqué du département, Jhinaoui s'est également entretenu lors de sa visite officielle à Yaoundé avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, respectivement Cavaye Yeguie Djibril et Marcel Niat Njifenji.

Jhinaoui a affirmé l'importance que la Tunisie porte au développement de ses relations avec les pays d'Afrique, particulièrement le Cameroun, considéré comme partenaire principal de la Tunisie dans la région de l'Afrique centrale. Il a abordé l'idée pour la Tunisie d'être une base pour les hommes d'affaires camerounais voulant prospecter de nouveaux marchés dans la région de l'Afrique du nord et du Moyen-Orient.

Les responsables camerounais ont salué l'expérience parlementaire tunisienne et exprimé l'intérêt que porte le Cameroun au développement de la coopération à travers la commission parlementaire tuniso-camerounaise créée en vue de renforcer le dialogue et l'échange d'expériences et expertises.