Tunisie: Lazord Fellowship - Ces jeunes qui font bouger les lignes

A travers le partage d'expériences et un mécanisme favorisant le débat, le programme permet aux jeunes de cette cité réputée d'être un fief de recrutement des candidats au radicalisme, de découvrir que le monde est bien plus vaste qu'ils ne le croient.

«Nous avons, dans le cadre du projet "Sidi Hassine se mobilise contre le terrorisme", travaillé sur les facteurs d'attraction et les facteurs de répulsion du phénomène terroriste», explique encore Ali Cherif. Util est également l'association qui chapeaute le programme Lazord en Tunisie. Le «Lazord Fellowship» est présenté comme un programme qui «améliore les compétences civiques et l'employabilité chez les jeunes diplômés grâce à un stage d'une année, des formations et du mentorat par les organisations hôtes».

En gros, les jeunes qui viennent tout juste d'être diplômés sont pris en charge par les ONG (Jamity, Raj Tunisie, Sawty, MST Sida... ) qui les forment et en même temps bénéficient de leurs compétences, pendant une année. La semaine dernière, lors de la remise des certificats de la première promotion du «Lazord Fellowship», la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Charni, a reconnu l'utilité et l'importance des initiatives de la société civile. «Nous poursuivons les mêmes rêves que les associations de la société civile», a-t-elle déclaré, comme pour insister sur la nécessité de travailler main dans la main et pas dans une logique de bras de fer.