Tunisie: Une dynamique est née

L'idée de la création de la manifestation est née de la volonté des initiateurs de répondre aux besoins et aux attentes artistiques et culturels d'étudiants de diverses institutions universitaires.

Cette initiative est, également, née du constat, par les organisateurs de l'intérêt que manifestent les étudiants à filmer quotidien via les portables, les moyens des multimédias et autres technologies afin d'exprimer leurs préoccupations, attentes et ambitions et d'exercer leur talent. Plusieurs objectifs sous-tendent ce festival estudiantin : favoriser l'émulation et l'échange d'expériences dans les domaines artistiques et techniques du cinéma, entre les étudiants tunisiens et ceux d'autres contrées et cultures.

Contribuer à l'instauration de valeurs humaines nobles dont la tolérance et le rejet de toutes formes de violence et d'enfermement.

Créer des liens entre les participants et les spécialistes et autres experts tunisiens dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel.

Découvrir de jeunes talents et contribuer à développer et valoriser leurs dons tout en favorisant l'ouverture sur d'autres expériences cinématographiques de divers pays.

Enfin, permettre la découverte et la connaissance de certaines régions du pays, ainsi que leur patrimoine culturel, aussi bien par les participants tunisiens qu'étrangers.

Compétition, ateliers et production

Le festival propose, dans sa première édition, plusieurs sections entre compétition et hommages, ainsi que des ateliers, sans compter la production de plusieurs courts-métrages durant la manifestation.

Trois courts-métrages seront jugés et primés, parmi les 39 films en compétition, par un jury de trois membres issus d'institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui sont liées par des conventions avec le centre culturel universitaire de Nabeul et le centre universitaire des arts dramatiques et des activités culturelles de Tunis.

Cinq ateliers accueilleront les étudiants et seront animés par des spécialistes qui les encadreront et les initieront davantage avec les moyens techniques et les nouvelles technologies dans les domaines de l'audiovisuel et de l'industrie cinématographique. Une visite est également prévue aux studios de Hammamet.

Plusieurs films seront projetés dans la section hommage, outre des hommages à de jeunes figures du cinéma tunisien et des professionnels de l'audiovisuel ainsi qu'à l'acteur disparu Mohamed Akkeri.

Parmi les invités, des réalisateurs primés à la dernière édition des JCC, ainsi que des experts et des professionnels tunisiens confirmés dans le but de faire profiter davantage les étudiants participants et les amoureux du cinéma de leurs expériences.

L'ouverture et la clôture du festival se dérouleront en présence d'ambassadeurs et de représentants diplomatiques des pays participants, des directeurs et autres cadres de plusieurs institutions universitaires.