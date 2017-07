Tunisie: Vers le démantèlement des unités polluantes

Un Conseil ministériel restreint (CMR) tenu, hier, sous la présidence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, a examiné le dossier de l'élimination de la pollution maritime causée par le rejet de phosphogypse dans la mer à Gabès. Le Conseil a défini un calendrier pour mettre fin, définitivement, à ce phénomène et réaménager la décharge actuelle à Chatt Essalem.

Selon un communiqué publié hier par le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, le Conseil a réitéré l'engagement du gouvernement d'union nationale à mettre fin au versement du phosphogypse, à travers le démantèlement des unités polluantes dégageant le phosphogypse et la création de nouvelles unités industrielles respectant les normes nationales et internationales dans le domaine de la sécurité environnementale. Ces unités seront implantées au sein du gouvernorat de Gabès, sur un site qui sera défini, tout en respectant les exigences relatives à l'éloignement des agglomérations et à la mise à l'abri de la nappe phréatique, ainsi que le respect des impératifs environnementaux.

Les étapes concernent, notamment, la réalisation des études géologiques et sociales des différents sites susceptibles d'abriter lesdites unités, en se basant sur une démarche participative pour une période de 6 mois, qui prendra fin le 31 décembre 2017.

Les études techniques et environnementales ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et la signature des conventions de réalisation se poursuivront sur une période de 2 ans.

De même, la réalisation de chaque unité pilote de production et son entrée en fonction, qui permettra d'arrêter progressivement le rejet de phosphogypse dans la mer, nécessiteront une période de 2 ans.

Le communiqué du ministère ajoute que le gouvernement a décidé de concrétiser le principe de responsabilité sociétale et économique envers la région qui abritera les nouvelles unités et le site de stockage, outre l'aménagement d'une zone industrielle proche du site choisi qui sera spécialisé dans les industries de valorisation et de transformation du phosphogypse.

Une commission nationale de pilotage sera créée au sein de la présidence du gouvernement. Elle réunira tous les intervenants chargés de l'orientation et du suivi des dispositions visant à accélérer la réalisation et le respect des délais.

Marche de protestation

Une grande marche contre les rejets de phosphogypse en mer a eu lieu, hier soir, à Gabès, à partir de la maison des jeunes, à Chatt Essalem. Les participants à cette marche, des citoyens de toutes catégories sociales ainsi que des représentants de partis et d'organisations nationales, ont scandé des slogans en faveur du droit des habitants de Gabès à un environnement sain.

S'agissant des décisions prises, jeudi, lors d'un Conseil ministériel restreint en faveur de l'arrêt du rejet de phosphogypse en mer à Gabès, des militants associatifs ont déclaré à l'agence TAP que ces décisions ne seront crédibles que lorsqu'elles seront appliquées sur le terrain et dans un court laps de temps.

