Tunisie: La Tunisie candidate pour une coorganisation avec le Sénégal

Le Sénégal et la Tunisie vont organiser ensemble l'Afrobasket masculin 2017, en septembre prochain, a… Plus »

En cas de feu vert de Fiba Afrique, la compétition se déroulera du 8 au 16 septembre, et chaque pays accueillera deux poules (de quatre équipes) au premier tour, alors que les quarts de finale, les demi-finales et la finale auront lieu en Tunisie.

«Le bureau fédéral va relancer sa candidature et cette fois pour une organisation conjointe avec le Sénégal, également candidat pour l'Afrobasket 2017 avec la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud», a précisé Ali Benzarti.

Selon le dirigeant de la Ftbb, l'Angola, qui vit une situation politique difficile avec des élections prévues en août prochain, s'est désistée de l'organisation de la compétition continentale qui devait initialement avoir lieu au Congo mais celui-ci s'était également retiré à cause de difficultés économiques et sociales.

