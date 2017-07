Tunisie: Marine Le Pen mise en examen

A la suite d'une dénonciation d'une eurodéputée du FN, Sophie Montel, le parquet de Paris a ouvert en mars une enquête préliminaire pour «abus de confiance», visant 19 eurodéputés français issus d'autres partis, dont six du MoDem présidé par François Bayrou. Cette affaire a conduit la semaine dernière trois ministres de la formation centriste, M. Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, à quitter le gouvernement.

Les enquêteurs ont saisi une lettre potentiellement cruciale adressée par l'argentier du parti, Wallerand de Saint Just, à la patronne du FN. «Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires», assurait-il dans ce courrier, daté du 16 juin 2014. «Chacun fantasme. (...) Il n'y a eu aucun emploi fictif», avait réagi M. de Saint Just.

