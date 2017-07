Congo-Kinshasa: Maman Sidikou - « L'Accord du 31 décembre 2016 doit être mis en œuvre intégralement et sans délai par ses signataires »

Après avoir essuyé plusieurs critiques et accusé de composer avec la Majorité au pouvoir, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Maman Sidikou fixe l'opinion, coupant ainsi cours à tout procès d'intention qui lui est prêté.

Dans un communiqué publié samedi 1er juillet 2017 à Kinshasa, le chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) qui dit suivre « de près » l'évolution de la situation politique en RDC, est sorti de son silence pour donner le point de vue de l'Onu dans la crise que traverse le pays.

Maman Sambo Sidikou, rappelle à tous les signataires le caractère coércitif de l'Accord dit de la Saint Sylvestre, signé le 31 décembre 2016. Il se réfère aux récentes déclarations de plusieurs acteurs nationaux clefs, selon qu'ils soutiennent ou foulent aux pieds ce document susceptible d'éviter le chaos au pays. Le Représentant spécial tient également à la mise en œuvre « intégrale et de bonne foi cet accord ».

Pour l'Organisation des Nations Unies, cet accord constitue la « seule voie viable et pacifique pour sortir de l'impasse actuelle et pour aboutir à l'organisation d'élections paisibles et crédibles », insiste le communiqué.

« C'est à la CENI que revient la responsabilité principale d'organiser ces élections conformément à la Constitution et à l'Accord du 31 décembre 2016. J'appelle donc la CENI à publier sans plus tarder un calendrier officiel et consensuel pour l'organisation de ces élections », a indiqué M. Sidikou.

Il exhorte le gouvernement à poursuivre et assurer la mise en œuvre « intégrale et rapide » des mesures de décrispation prévues par l'Accord du 31 décembre 2016, afin, fait-il remarquer, de « créer l'environnement politique et les autres conditions nécessaires pour l'organisation des élections ».

« Ces mesures de décrispation sont des ingrédients essentiels pour promouvoir une vraie concorde entre tous les Congolais, dans cette phase cruciale de l'histoire du Congo », a le patron de la Monusco.

En outre, l'Onu exhorte également les partis politiques à redoubler d'efforts afin de trouver, « par le dialogue », une solution à l'impasse persistante.

A cet égard, Maman Sidikou réaffirme sa détermination à poursuivre ses bons offices, conformément à la Résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, et à travailler avec tous les acteurs nationaux et les partenaires régionaux et internationaux en vue de la mise en œuvre « complète et fidèle » de l'Accord de la Saint Sylvestre.