Sénégal: 1mn30s pour chaque liste, la proposition du DG de la RTS qui a écœuré les acteurs politiques

Le Sénégal perd, aujourd'hui, un de ses dirigeants politiques les plus éminents. Je retiens de lui… Plus »

Il a fallu une forte dose de persuasion de Babacar TOURE pour inciter Racine TALLA à accepter de rajouter les 30 secondes. «Ce qui est possible aujourd'hui, c'est une allocution de 2 minutes. Quand la question de la minute (et) 30 (secondes) s'est posée, c'est moi qui ai demandé à la RTS de faire une simulation jusqu'à deux minutes au moins, c'est un point de vue personnel qui n'est pas officiel», a confessé Babacar TOURE qui a cependant oublié de dire que les opposants ont été vent debout contre cette proposition. Certains ont même menacé de ne pas se servir de la RTS pour faire passer leur message de campagne.

