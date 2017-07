Sénégal: Habib Thiam, un grand serviteur de l'Etat, un homme d'honneur, de devoir et de fidélité !

Le Sénégal perd, aujourd'hui, un de ses dirigeants politiques les plus éminents. Je retiens de lui qu'il fut un grand serviteur de l'Etat, un homme passionné pour le Sénégal.

Habib Thiam m'aura marqué par sa constance de toujours agir pour l'intérêt du Sénégal. Son engagement patriotique et son sens élevé de l'Etat ont façonné l'homme d'Etat qu'il fut et inspiré son action dans les rapports entre l'Etat et nos entreprises.

Habib Thiam fut un homme d'honneur, de devoir et de fidélité. Il aimait l'entreprise sénégalaise et le monde rural. Il soutenait toutes les initiatives porteuses de développement et de progrès social. Je salue son engagement en faveur du combat que nous menons depuis plusieurs années pour l'industrialisation de notre pays. Il s'y était pleinement investi avec passion, conviction et succès. L'esprit de compétition qui se trouvait en lui a été pour moi une puissante force de motivation et de dépassement pour surmonter les obstacles nombreux et vaincre les fortes résistances qui se dressaient devant nous.

Je perds un grand ami pour qui j'avais un grand respect et une haute considération. Ma fierté est grande pour avoir été honoré de la confiance et de l'estime d'un grand patriote qu'il fut, et en même temps je suis profondément attristé qu'il nous quitte si brutalement. Toutes mes pensées vont à son épouse, Anna, à sa famille et tout naturellement à ses amis le président Abdou Diouf et le ministre Daniel Cabou. A tous, je leur adresse mes très sincères condoléances. Je me souviens, lors de notre première rencontre, le Premier ministre Habib Thiam me disait ceci : « Le président de la République Abdou Diouf m'a instruit de vous suivre et d'accompagner votre projet de sauvetage de l'usine de la Sts de Thiès... » que je venais de racheter. Il rajoute : « Si vous devez m'envoyer un courrier, faites le toujours en deux exemplaires originaux, l'un sera transmis au président Abdou Diouf... » Quelle leçon de loyauté et de fidélité.

Repose en paix, M. le Premier ministre. Vous avez servi le Sénégal avec élégance et finesse ; vous avez servi la République avec loyauté et dévouement. Qu'Allah Swt vous accueille dans son Paradis.

