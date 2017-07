Madagascar: Toamasina - Énorme désordre au port

Les frais de magasinage portuaire, en effet, sont de l'ordre de 7.56 euros par jour en plus de la TVA pour les conteneurs de vingt pieds. Ils peuvent s'élever à 67.02 euros pour les conteneurs de quarante pieds emmagasinés en subissant le tarif de la deuxième période. C'est à dire, des conteneurs non récupérés sous trente huit jours après le débarquement. « La situation ne nous arrange pas dans la mesure où, dans notre cas, nos clients nous accordent trente jours de crédit, nous avançons le paiement des dédouanements de leurs marchandises. Ils peuvent contester la facture finale au vu du surcoût des frais de magasinage », avance un autre transitaire travaillant à Toamasina, joint au téléphone hier. « Il faut, par ailleurs, compter la location des boîtes (ndlr: conteneurs) des compagnies maritimes, s'élevant entre 10 et 20 euros par jour », ajoute-t-il.

Surcoût. La grève entamée par les membres du Syndicat des employés des douanes (Sempidou), depuis mercredi, frappe de plein fouet le budget des opérateurs économiques utilisant le port de Toamasina. Les transactions sont suspendues pour les importations et les exportations. « La grève entraîne surtout des surcoûts de frais de magasinage des marchandises entreposées au terminal à containers exploité par le concessionnaire MICTSL », explique le directeur d'une compagnie de transit implantée à Madagascar depuis plus de cinquante ans.

