Congo-Kinshasa: CAF-C1 - VClub éliminé

L'AS VClub est éliminée de la Ligue des Champions avant même la fin de la phase de groupes. samedi 1 juillet en match de la 5e journée de la plus prestigieuse compétition interclubs de la CAF, joué au stade des Martyrs, les Dauphins noirs de Kinshasa ont concédé un nul de 2-2 face aux Sang et Or de l'Espérance Tunis.

Et pourtant, après le but de Khenissi (11e), Etekiama a renversé la vapeur par un doublé (24e et 30e). Les Tunisiens ont égalisé par Khenissi sur penalty (59e), consécutif à une faute du défenseur central, Rudi Makwekwe.

La bande à Florent Ibenge a terminé le match réduit à dix, après l'expulsion de Makwekwe pour son deuxième carton jaune.

Mission accomplie pour l'Espérance Tunis et Faouzi Benzarti, qui valide à l'occasion, son billet pour les quarts de finale en compagnie de Mamelodi Sundowns, tout en éliminant les Congolais et les Ethiopiens de Saint George.