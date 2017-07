Tunisie: Ligue des champions - V.Club bute sur Espérance de Tunis et ne jouera pas les quarts de finale

L'AS V.Club Kinshasa a perdu ses chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique après son match à égalité de deux buts partout, concédé le 1er juillet au stade des Martyrs de Kinshasa, contre l'Espérance sportive de Tunis.

La rencontre comptait pour la cinquième journée de la phase des poules - huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique. C'était un match couperet pour les Dauphins Noirs de Kinshasa, obligés de l'emporter pour espérer jouer une finale du groupe contre Mamelodi Sundowns à Pretoria. L'entraîneur Florent Ibenge n'a pas bousculé son onze de départ pour cette rencontre importante contre le club de Tunis, avec le Camerounais Nelson Lukong dans les perches, avec devant lui une ligne défensive avec Dido Bafola sur le côté droit, et Glody Ngonda Muzinga à gauche. Ruddy Makwekwe et l'Equato-guinéen Francisco Ondo composent la paire de la charnière centrale.

Padou Bopunga, Yannick Bangala le Malien Oumar Sidibe forment le trio du milieu de terrain, alors qu'Eddy Ngoy Emomo, Taggy Etekiama, Chadrac Muzungu sont en attaque. Du côté d'Espérance sportive de Tunis, le coach Faouzi Benzarti titularise Ben Chérifa dans les buts, Mbarki, Chammam, Talbi et Dhaoudi forment des Espérantistes, l'Ivoirien Coulibaly, Ferjani Sassi et Chaâlali sont au milieu de terrain, alors que Bguir, Ben Youssef et Yassine Khenissi. Le trio arbitral gabonais désigné par la Confédération africaine de football (CAF) se compose de l'arbitre central Eric Otogo Castagne, assistés de ses compatriotes Théophile Vinga et Montel Moussounda.

L'Espérance a la possession du ballon dans les premières minutes de jeu alors qu'on remarque des espaces dans la défense des Dauphins Noirs fébrile et en manque de sérénité. A la 11e minute, Yassine Khenissi ouvre la marque sur une passe de son latéral droit Mbarki. V.Club est rapidement mené dans cette rencontre couperet pour le club qui a besoin d'une victoire pour préserver ses chances de qualifications. Mais les joueurs de Florent Ibenge sont asphyxiés dans les vingt premières minutes de la première période, n'arrivant pas à s'emparer du deuxième ballon. Mais à la 24e minute, contre le cours du jeu, Taggy Etekiama, un peu en position litigieuse mais profitant d'une défense laxiste d'Espérance de Tunis, coupe de la tête un centre de Glody Ngonda et égalise pour V.Club.

Ce but a le mérite de changer un tantinet la physionomie du match qui devient équilibré. V.Club semble se ruer dans le camp des joueurs venus de Tunis. A la 31e minute, Taggy Etekiama inscrit le deuxième but de V.Club, encore de la tête, libre du marquage sur le corner du Malien Sidibe. Le club tunisien se fait remonter au score, après pourtant un début de match quasi parfait. A la pause, V.Club mène par deux buts à un. A la 62e minute, Nelson Munganga prend la place d'Oumar Sidibe

La deuxième période commence un peu comme la première, avec une équipe d'Espérance tentant d'investir le camp de V.Club qui se met à jouer en contre, mais avec un peu plus de prudence derrière, avec des manœuvres de casser le rythme. Mais la pression espérantiste s'accentue dans le camp de V.Club. A la 54e minute, une frappe de Shamman touche le poteau extérieur de Nelson Lukong. Les Tunisiens jouent souvent dans le dos de la défense de V.Club. A la 58e minute, Ruddy Makwekwe fauche Ben Youssef dans la surface de réparation et écope d'un deuxième carton jaune valant l'exclusion. C'est le tournant du match, car V.Club va pendant trente minutes évoluer en infériorité numérique. A la suite de cette action, Khenissi égalise sur penalty accordé par le Gabonais Otogo à la 59e minute. Touché, Dido Bafola laisse sa place à Junior Baumeto à la 67e minute. Et à la 76e minute, Eddy Ngoy Emomo a laissé sa place au Camerounais Yazid Atouba qui effectuait son retour après une brève absence. Malgré le pressing en dernière minute de V.Club, le score ne bouge pas jusqu'à au coup de sifflet finale de l'arbitre Otogo.

V.Club éliminé...

Ce match nul ne fait pas du tout les affaires de V.Club, éliminé à ce niveau des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Car dans l'autre rencontre du groupe, la formation de Saint George a courbé l'échine, à domicile à Addis-Abeba, face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Les Ethiopiens ont pourtant eu une certaine mainmise sur le jeu, mais sans être décisifs. La capitaine Said a même loupé un penalty en première période, butant sur le gardien international ougandais de Sundowns, Denis Onyango. L'attaquant international libérien du club de Pretoria, Anthony Laffor, a inscrit le but de la victoire à la 85e minute. Avec ce succès, Mamelodi totalise 8 points, étant quasiment sûr de se qualifier pour les quarts de finale.

Au classement, Espérance de Tunis compte 9 points, devant Mamelodi Sundowns qui a engrangé 8 points. Saint George d'Ethiopie dispose de 5 points alors que V.Club compte 4 points. En dernière journée, V.Club se déplacera à Pretoria pour affronter dans un match sans enjeu Mamelodi Sundowns alors qu'Espérance de Tunis recevra Saint George.