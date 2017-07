Afrique: Un concours littéraire lancé pour sensibiliser les jeunes des 55 pays africains

Les assises sont sous le patronnage du Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé et a pour thème, "Les jeunes à la recherche de la paix en Afrique". Le règlement du concours et autres informations sont sur le site www.paap-fapc.org.

D'après les explications, ce concours a pour but "d'aider les jeunes, et en particulier les jeunes africains, à prendre conscience de leur responsabilité à l'égard de la paix". Il s'agira pour ces jeunes gens de donner leurs opinions en illustrant leurs arguments à partir de leurs propres expériences. Pour les compositions, elles doivent selon les organisateurs, "être d'une longueur de quatre à cinq pages de format A4, rédigées en français et en anglais. Et pour postuler, il faudra transmettre les compositions au Secrétariat Permanent des Premières Assises Africaines de la Paix". Et les 100 meilleures compositions seront primées. Les prix vont de 500.000 F cfa à 2.000.000 de F cfa.

