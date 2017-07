Afrique de l'Ouest: Sommet du G5 Sahel - Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à Bamako

Cinq chefs d'Etat dont le président du Faso prennent part ce dimanche 2 juillet 2017 à Bamako au Sommet extraordinaire des pays membres du G5 Sahel et la France.

C'est aux environs de 15 heures 24 que Roch Marc Christian Kaboré a foulé le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta-Senou de Bamako. Il a été accueilli, à sa descente d'avion, par son homologue du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta (IBK) et les corps constitués.

Après les honneurs militaires, le cortège s'est ébranlé en direction de l'Hôtel Laïco-Amitié de Bamako, pied à terre du président du Faso.

Au cours de ce séjour de 24 heures, le chef de l'Etat burkinabè et ses pairs échangeront sur le thème critique de «partenariat stratégique» entre le G5 Sahel et la France, confrontés à des défis sécuritaires communs, en vue de contribuer davantage au renforcement des capacités des États, en leur donnant les moyens de lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la radicalisation, l'extrémisme violent et l'immigration irrégulière.

Cette synergie d'actions permettra également de faciliter la coopération sécuritaire transfrontalière et d'améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes.

Pour ce faire, le dialogue direct entre les chefs d'Etat du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron s'articulera étroitement au contexte actuel dans l'espace sahélien avec les multiples initiatives du G5 Sahel en matière de Défense et de sécurité, d'une part, et de développement de projets transnationaux dans les domaines de la gouvernance, de la résilience et de l'intégration, d'autre part.

En effet, la région Sahélo-saharienne cumule radicalisation religieuse, apparition de nouvelles routes d'immigration clandestine, de la drogue, et trafics d'armes illicites, et risques sanitaires et environnementaux. Toutes choses qui contribuent à l'instauration d'une insécurité chronique dans cet espace, et alerte les pays du G5 Sahel et la France sur la nécessité d'investir dans la durée en faveur du développement et de la stabilité.

Face à ces menaces majeures, le président en exercice du G5 Sahel, IBK et ses homologues ont accentué leurs réponses militaires et sécuritaires pour donner lieu à des efforts additionnelles de mutualisation, qui ont conduit, particulièrement, à la décision de mise en place immédiate de la «Force Conjointe du G5 Sahel».

C'était à l'issue du 3e Sommet ordinaire du G5 Sahel, tenu le 06 février 2017 à Bamako. Ce dimanche 2 juillet 2017 au Palais de Koulouba, la cérémonie d'ouverture de cette rencontre au sommet sera suivie d'une réunion à huis clos «intégral», puis d'une seconde rencontre à huis clos élargi.

A l'issue de ce conclave franco-sahélien, il est prévu un point de presse des chefs d'Etat des pays membres du G5 Sahel et la France. Des entretiens bilatéraux, conformément au chronogramme, mettront fin aux activités officielles de ce sommet extraordinaire.