Afrique de l'Ouest: Force anti-terroriste - Le G5 envisage le déploiement de 5250 hommes

La volonté de l'Union européenne d'apporter un soutien fort et concret à cette initiative, avec une… Plus »

Selon nos informations, un mémorandum a été signé en mai par les chefs d'état-major des cinq pays qui prévoit dans un premier temps le déploiement de sept bataillons de 750 hommes, soit 5 250 militaires. Chacun des pays aura en charge son propre territoire, mais trois zones frontalières prioritaires ont été définies pour les opérations conjointes : un fuseau ouest, à la frontière Mauritanie-Mali ; un fuseau centre, aux frontières du Mali, du Niger et du Burkina et un fuseau est, à la frontière entre le Niger et le Tchad.

Le principal objectif du sommet qui s'ouvre ce 2 juillet à Bamako est de donner le coup d'envoi à la force G5 Sahel. Adopté en novembre 2015, le principe de cette force militaire conjointe au Mali, au Tchad, au Niger, à la Mauritanie et au Burkina Faso, a connu un coup d'accélérateur cette année, avec le soutien de l'Union africaine en avril, puis de l'Union européenne, assorti d'une promesse de 50 millions d'euros le 6 juin, avant l'adoption 15 jours plus tard d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a salué la création de cette force. A quoi va ressembler cette force ? Comment va se répartir l'effort entre les pays ? Éléments de réponse.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.