Congo-Brazzaville: Polémique sur l'origine des fonds de campagne du PCT

Mais le Parti congolais du travail, au pouvoir, est accusé de la mener avec des deniers publics. « Il nous revient que c'est l'argent public qui va être utilisé, pour ne pas dire qu'il est peut-être déjà sorti, pour permettre aux différents candidats du PCT donc du pouvoir et de ses alliés de battre campagne, assure Christophe Moukoueké, porte-parole du Collectif des partis de l'opposition congolaise. On ne peut pas faire la campagne des candidats d'un parti politique ou d'un groupe de partis avec de l'argent public. »

Affiches, banderoles, carnaval, meetings en salle et sur la place publique, marches de soutien aux candidats animées par la fanfare, la campagne en vue des législatives et des locales du 16 juillet a bien démarré ce samedi.

Le Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir) est incontestablement la formation qui a aligné plus de candidats aux législatives (128) et aux locales (123 listes) dont la campagne a démarré hier, samedi 1er juillet, sur l'ensemble du territoire congolais. Mais, pour mener cette campagne, le PCT est accusé par une frange de l'opposition d'avoir puisé au Trésor public. Des accusations rejetées par les leaders du parti au pouvoir.

