Ile Maurice: L'ONU veut l'aide de la justice sur le cas des Chagos

L'Afrique que Sir Anerood Jugnauth à remercié lors d'une déclaration à l'Assemblée nationale à Port-Louis vendredi : « Avec votre permission madame la présidente, je voudrais exprimer ma profonde appréciation envers nos frères et soeurs africains pour leur soutien sans faille à cette cause noble et juste ».

L'argumentaire de Port-Louis a convaincu l'assemblée générale de l'ONU à New York. Sur les 174 Etats qui ont pris part au vote, 94 ont soutenu la demande de Maurice, contre 15 seulement pour la Grande-Bretagne et 65 abstentions.

Après le vote historique intervenu récemment à l'ONU sur les Chagos, Maurice s'active à porter le dossier devant la Cour internationale de justice. Il s'apprête à demander un avis consultatif de La Haye sur le contentieux territorial qui l'oppose à la Grande-Bretagne depuis 50 ans. Maurice revendique sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, territoire détaché pendant la décolonisation par les Britanniques pour le compte des Américains et leur base de Diego Garcia. Il y a une dizaine de jours (22 juin), à New York, Maurice a obtenu le feu vert de l'Assemblée générale de l'ONU pour un recours à la Cour internationale de justice. Un revers pour Londres, une étape majeure pour Maurice.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.