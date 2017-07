Congo-Kinshasa: Elections - Maman Sidikou appelle la CENI à publier « un calendrier officiel et consensuel »

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidikou invite la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à publier un calendrier « officiel et consensuel » pour l'organisation des élections.

« C'est à la CENI que revient la responsabilité principale d'organiser ces élections conformément à la Constitution et à l'Accord du 31 décembre 2016. J'appelle donc la CENI à publier sans plus tarder un calendrier officiel et consensuel pour l'organisation de ces élections », a indiqué M. Sidikou, dans un communiqué du samedi 1er juillet.

Il exhorte aussi le gouvernement à poursuivre et assurer la mise en œuvre intégrale et rapide des mesures de décrispation prévues par l'Accord du 31 décembre 2016, « afin de créer l'environnement politique et les autres conditions nécessaires pour l'organisation des élections ».

« Ces mesures de décrispation sont des ingrédients essentiels pour promouvoir une vraie concorde entre tous les Congolais, dans cette phase cruciale de l'histoire du Congo », a ajouté le Représentant spécial.

L'ONU rappelle que l'accord du 31 décembre constitue « la seule voie viable et pacifique pour sortir de l'impasse actuelle et pour aboutir à l'organisation d'élections paisibles et crédibles ».

Elle exhorte également les partis politiques à redoubler d'efforts afin de trouver, par le dialogue, une solution à l'impasse persistante.

Maman Sidikou réaffirme sa détermination à poursuivre ses bons offices, conformément à la Résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, et à travailler avec tous les acteurs nationaux et les partenaires régionaux et internationaux en vue de la mise en oeuvre complète et fidèle de l'Accord du 31 décembre 2016.