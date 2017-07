Congo-Brazzaville: Baudoin Mouanda expose pour la première fois à Luanda

Tel un ambassadeur, Baudoin Mouanda part en Angola pour mettre en exergue les similitudes de vie des citadins en constante évolution, avec les différentes manières de s'adapter ou de répondre à leurs besoins en tant qu'êtres humains et montrer la vérité d'une jeunesse congolaise au sein d'un peuple plein d'énergie, d'esprit d'entreprise et apte à entretenir ses compétences sociales.

Bel hommage hors de nos frontières pour ce jeune photographe venu en 1993. Alors âgé de 12 ans, son père lui offre un appareil photo en récompense de ses résultats scolaires. Il commence à saisir les instants de vie de Brazzaville et est vite surnommé « Photoin » en allusion à son prénom « Baudoin ». Sans s'éloigner de la conformité de la photographie classique, il se concentre sur l'histoire de son pays. Ses explorations le conduisent à son premier reportage très sensible intitulé « après la Seconde Guerre ».

Baudoin Mouanda arrive dans la capitale angolaise en voisin pour cette exposition sur la photo expérimentale organisée en partenariat avec l'entreprise Vidrul Angola LDA, leader dans la production du verre. En sélectionnant ses photos, les organisateurs ont fait mention « d'un jeune photographe africain très prometteur », le définissant comme le « photographe de la vie » et capable de produire « des séries de clichés empreints de réalisme, de poésie et questionnant la vie quotidienne », écrivent-ils dans leur communiqué de presse.

