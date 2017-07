Afrique de l'Ouest: Sommet G5 Sahel - La France promet d'accompagner la force mixte conjointe

Le sommet extraordinaire des pays-membres du G5 Sahel et la France a eu lieu, le dimanche 2 juillet 2017 à Bamako au Mali. La mise en œuvre de la Force conjointe a été au menu de la rencontre.

Les questions sécuritaires et l'établissement d'un partenariat stratégique entre les pays-membres du G5 Sahel et la France, ont été les maîtres-mots de la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire du G5 Sahel, le dimanche 2 juillet 2017 au palais présidentiel de Koulouba (Bamako).

Pour l'hôte de la rencontre, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), ce sommet a pour objectif de dresser le bilan des actions de défense et de sécurité engagées pour faire face aux menaces sécuritaires qui subsistent dans le Sahel et auxquelles le G5 Sahel, la France et l'Europe sont confrontées. Il s'agit, a-t-il ajouté, d'identifier les pistes d'un partenariat plus robuste avec la France, axé sur des investissements stratégiques et de financements prioritaires en vue de faire du Sahel, un espace de paix, de développement et de stabilité.

«Notre objectif ici et maintenant, est de jeter les bases d'un partenariat renouvelé, axé sur le triptyque Sécurité-Développement Gouvernance en construisant un espace commun de sécurité », a-t-il soutenu. De l'avis du président en exercice du G5 Sahel, le succès militaire doit être consolidé par des actions de développement global et qui contribueront à l'éveil économique et social et à la responsabilité politique.

Pour lui, ce partenariat doit s'inscrire dans la durée et renforcer les capacités de chaque pays à répondre aux aspirations de ses citoyens. Il est de leur devoir, a-t-il poursuivi, d'enrayer cette gangrène qui menace le développement et expose la jeunesse à l'errance. Selon le président IBK, la question sécuritaire au Sahel est caractérisée par une sédimentation de la menace terroriste qui s'appuie sur des ramifications transfrontalières à travers différents groupes dotés d'importants moyens militaires, logistiques et financiers. Il a noté que la nature en réseau des espaces des pays concernés et l'homogénéité des zones transfrontalières sont devenues autant de facteurs favorisant l'expansion de la menace terroriste.

L'influence de Daesh en Libye et la situation chaotique qui y règne, a-t-il expliqué, font de ce pays frère, une base logistique d'un arsenal à ciel ouvert et une passerelle sur le Sahel, avec des ramifications sur le reste de l'Afrique de l'Ouest. «Nos pays deviennent ainsi un théâtre de dissémination d'armes de toutes catégories, une zone de repli des combattants terroristes fuyant l'action internationale en Syrie», a-t-il regretté. A l'entendre, le caractère transnational de la menace et sa dimension régionale, voire internationale a nécessité la mise en place d'une action collective en matière de sécurité.

«La force conjointe G5 Sahel ne se substitue pas à Barkhane»

Aux dires du locataire du palais de Koulouba, cette force conjointe du G5 Sahel, dont le mandat a été endossé par l'Union africaine le 13 avril 2017, porte essentiellement sur quatre points (combattre le terrorisme, contribuer à la restauration de l'autorité de l'Etat, faciliter dans la limite de ses capacités les opérations humanitaires et contribuer à la mise en œuvre des actions en faveur du développement dans l'espace du G5 Sahel).

Le président français, Emmanuel Macron, a salué, quant à lui, la création de cette force conjointe qui vise à lutter contre les fléaux du terrorisme et des trafics. Il a, de ce fait, promis l'accompagnement de la France dans la mise en œuvre de ladite force. «Nous le ferons dans un esprit de partenariat et d'exigence réciproque qui nous a guidé depuis la création du G5», a-t-il précisé. L'invité d'honneur de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel a expliqué que le soutien de la France consistera «concrètement» en un soutien opérationnel, (appui plus accru de l'opération barkhane en conseil, assistance, accompagnement au combat et multiplication des opérations d'assistance opérationnelle).

Il s'est cependant voulu on ne peut plus clair : «La force conjointe du G5 Sahel ne substitue ni ne se confond ni à Barkhane ni à la MINUSMA, mais elle vient en appui». Il a, par ailleurs, annoncé une aide matérielle importante de 70 véhicules tactiques, du matériel de communication, et du matériel de protection pour les hommes.

Dans le même ordre d'idées, il a indiqué que le Sahel «c'est désormais 50% du budget de notre coopération de sécurité et de défense dans le monde». Au total, a-t-il estimé, sur le volet militaire, c'est un effort équivalant à 8 millions d'euros que la France consacrera d'ici la fin de l'année 2017. Le président Macron a toutefois, invité les armées du G5 Sahel à l'efficacité et au respect des conventions humanitaires. Les résultats doivent, a-t-il dit, être au rendez-vous pour encourager les partenaires.

Sur le cas particulier du Mali, il a souligné que le processus de paix au pays d'IBK et le retour de la paix au Nord, passent par la pleine mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation signé à Alger (désarmement, intégration des ex-rebelles, redéploiement de l'Etat sur l'ensemble du territoire et la décentralisation, etc.) «Car des efforts de sécurité sans processus politique sont illusoires», a-t-il conclu.