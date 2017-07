Sénégal: Après le décès de Habib Thiam - Les condoléances de Macky Sall à Abdou Diouf

Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'est rendu, hier après-midi, à la résidence Pasteur pour présenter ses condoléances à l'ancien président Abdou Diouf, à la suite du décès de son ami Habib Thiam. Une occasion pour les deux hommes d'État d'échanger sur diverses questions qui agitent le monde.

C'est suite au décès de Habib Thiam, grand ami personnel de l'ancien chef de l'État, que le président Macky Sall s'est rendu, hier, à la résidence Pasteur pour lui présenter ses condoléances ainsi qu'à son épouse, Mme Elisabeth Diouf et à ses enfants. Très touché par ce geste, l'ancien président Abdou Diouf qui a rendu hommage à son ancien Premier ministre, a dit toute sa gratitude au président Macky Sall pour les honneurs qu'il a rendus à l'ancien Premier ministre.

« C'est un beau geste du président Macky Sall qui a rendu tous les honneurs à mon ami et ancien collaborateur Habib Thiam. Et je dois dire que ce beau geste entre dans les traditions de notre pays fondé sur des valeurs et des vertus que Macky Sall incarne au plus haut niveau », a souligné le président Abdou Diouf. Selon lui, « il s'agit de qualités de générosité, d'intelligence et de respect ». Le président Diouf a confirmé les propos du chef de l'État qui l'a longuement téléphoné, lundi matin, dès l'annonce du décès, pour lui présenter ses condoléances attristées.

« Dans ce monde où nous vivons, a ajouté Abdou Diouf, la notion de respect disparait et je suis très heureux de voir que le président Macky Sall continue de l'incarner en célébrant le peuple, les individus et tous ceux qui ont bien servi la nation sénégalaise ». Abdou Diouf s'est surtout félicité de l'assistance offerte par le chef de l'État à son grand-frère en s'occupant de lui mais surtout en lui rendant une visite qui lui avait donné une nouvelle vie. Enfin, Abdou Diouf a remercié le chef de l'État et son épouse, Mme Marième Sall pour tout ce qu'ils font au Sénégal et à travers le monde.