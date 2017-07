Sénégal: Statistiques du travail - 336 554 emplois créés en cinq ans

La Direction des statistiques du travail et des études (Dste) a publié, avant-hier, le rapport annuel des statistiques du travail de 2012 à 2016. Ce dernier est relatif aux déclarations d'établissement, aux offres d'emploi, entre autres. En 5 ans, 336.554 emplois ont été créés.

Après la collecte et le traitement des données statistiques, la Direction des statistiques du travail et des études (Dste) a publié le rapport annuel des statistiques du travail de 2012 à 2016 hier. Présidant la rencontre, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy, a révélé le nombre d'emplois créés de 2012 à 2016.

D'après les statistiques, 52.804 emplois ont été créés en 2012, 74.306 en 2013, 66.875 en 2014, 70.695 en 2015 et 71.874 en 2016. Ce qui fait un total de 336.554 emplois en cinq ans. Selon le ministre, ce rapport est un levier indispensable pour la formulation de politiques d'emploi. Aussi, a-t-il rappelé que les contrats de travail et les ouvertures d'établissement constituent les deux indicateurs. Les données consolidées de ces deux composantes de la dynamique et évolution du marché du travail renseigne 7.129 établissements ouverts et déclarés au niveau des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et 224.985 contrats visés par ces derniers.

M. Sy a précisé que la situation des contrats telle que déclinée ne tient pas compte de ceux visés par le Dste qui se chiffre à 1.691 entre 2014 et 2016. De nouvelles perspectives sont aujourd'hui offertes à la jeunesse. A l'en croire, un rapport sera rendu public par le ministre de la Jeunesse et de la Citoyenneté sur le nombre de jeunes qui ont été encadrés, financés et le nombre d'emplois créés.