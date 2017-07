Ile Maurice: Blessé au travail - «Ena enn trou dan to lebra... », lui dit son collègue

Parti travailler, c'est à l'hôpital, avec une balle au bras, qu'Eshan Issac, âgé de 39 ans et habitant de Cassis, a terminé sa journée du samedi 1er juillet. Comment cela a pu se produire ? La victime, elle-même, peine à trouver réponse à cette question. Eshan raconte ce dont il se souvient.

Employé depuis cinq ans comme chauffeur de chariot élévateur, Eshan s'était rendu au Palco Waterproofing Ltd, à Pailles, pour embarquer des marchandises. «J'avais déjà chargé un camion de marchandises et je m'apprêtais à descendre une palette au store quand un autre van est arrivé. On m'a demandé de m'occuper de l'embarquement», relate le trentenaire. «Je me suis rendu à l'extérieur de l'entrepôt. Toutefois, en marchant, j'ai senti quelque chose de chaud heurter mon bras», poursuit Eshan. Il se souvient avoir demandé à son collègue de vérifier ce que c'était. Il était environ 10 heures.

«Il pouvait à peine parler quand il m'a répondu: 'Ena enn trou dan to lebra'», raconte Eshan. Sur le coup, le chauffeur ne comprend pas ce que lui dit son collègue. Il n'avait rien fait, ne s'était pas cogné et ne ressentait pas de douleur. Néanmoins, la douleur n'a pas tardé à se faire sentir. En effet, à peine quelques secondes plus tard, Eshan a ressenti une douleur aiguë qui lui enflammait le bras. « J'ai commencé à avoir des sueurs froides, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un Foreman s'est approché de moi et a constaté la gravité de la blessure», explique Eshan.

Une ambulance des urgences a tout de suite été mandée sur les lieux. Le trentenaire a été transporté à l'hôpital Jeetoo. Et là, c'est l'incompréhension. Après un examen de la blessure, les médecins en découvrent la cause. «Ils avaient découvert une balle. Elle s'était logée dans mon bras», dit Eshan, toujours incrédule. «On m'a emmené en salle de chirurgie afin de l'extraire. Par la suite, j'ai pu voir la balle.»

Mais d'où provient-elle ? Comment a-t-elle percuté Eshan sans que qui que ce soit n'entende de détonation ? D'emblée, Eshan soutient ne pas avoir eu d'embrouille. Ce que confirme son épouse Christianne. «Depuis que nous sommes mariés, je n'ai jamais entendu Eshan se disputer ou avoir des ennemis», soutient la jeune femme. Toute la petite famille est bouleversée depuis l'incident.

La Central Investigation Division des Line Barracks a pris la déposition d'Eshan à l'hôpital en attendant de faire la lumière sur cette affaire des plus mystérieuses. Le responsable de Palco Waterproofing, Jonathan Lagesse, est tout aussi perplexe. «Je n'étais pas sur les lieux quand cet incident a eu lieu,mais dès qu'on m'a informé, je suis venu pour savoir les circonstances exactes. Personne n'utilise d'armes dans la compagnie. La police a visionné la caméra de surveillance, mais nous n'avons pas pu découvrir d'où venait le tir», dit le responsable. Et d'ajouter: «La CID du poste de police des Line Barracks enquête et nous collaborons entièrement afin de comprendre ce qui s'est passé.»